MasterChef 24/7 | Los capitanes confían en su platillo para conquistar el Reto de Salvación
Mientras algunos equipos muestran seguridad, el equipo azul sigue enfrentando fuertes críticas por su falta de unión.
Los capitanes afrontan el Reto de Salvación con mayor confianza al preparar uno de los platillos más representativos de su trayectoria en la cocina más famosa de México. Junto a sus equipos, buscan conquistar a los chefs y asegurar un lugar en el balcón.
Sin embargo, no todo marcha bien. El equipo azul, integrado por Daniela Parra, Luis e Ismael, volvió a recibir fuertes observaciones del Chef Adrián Herrera, quien señaló la falta de motivación y trabajo en equipo, aspectos que podrían costarles muy caro en la competencia.