Carmen comparte sus mejores consejos para cocinar frijoles en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de una semana con varios tropiezos al ser expulsada de la clase con el Chef Diego Niño y ganarse un delantal negro, Carmen sigue con el mejor de los ánimos en la semana 2 de MasterChef 24/7. Y para apoyar a Pablo a que conozca más de la comida mexicana, la creadora de contenido reveló cuáles son sus mejores trucos para que los frijoles refritos queden deliciosos y con la cocción correcta.