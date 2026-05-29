Carmen reacciona tras ser CORRIDA de la clase del Chef Diego Niño y revela su versión: “Es triste”

Carmen protagonizó uno de los momentos más tensos en MasterChef 24/7 cuando fue corrida por el "Maestro del Fuego" Diego Niño en plena masterclass de tortilla española ; el Chef no toleró sus risas y juegos en plena explicación, pero ella dio otra versión de los hechos.

¿Qué dijo Carmen tras el fuerte castigo que le impuso el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7?

Carmen, quien fue a su cuarto a tomar un baño visiblemente triste por tener que salir a media clase, se sinceró ante las cámaras 24/7 de MasterChef y aceptó que, aunque no estaba jugando como el Chef dijo, sí hizo escándalo porque algo la emocionó mucho.

"Es triste, es triste porque estaba verdaderamente disfrutando de la clase y yo no siento que estaba jugando, más bien estaba festejando: la lactonesa que hice había quedado muy rica y como que me emocioné demasiado y quise darle a probar a mi amiga", explicó.

Para Carmen, fue una lástima perderse de una clase que realmente le interesaba y en la que se había mostrado participativa. "Se supone que sería divertido pero es triste, porque hoy me desperté más temprano de lo usual, desayuné y estaba súper participativa en las clases", detalló.

"Hoy estuve muy participativa, ayudé a hacer la torta española, piqué papas (…) nunca participo tanto, y justo hoy que hice la lactonesa y me quedó increíble, pues estaba festejando, tal vez tengo que actuar menos... emocionada, no sé", detalló.

Carmen prometió que, en un próximo encuentro con el Chef Diego Niño , hablará con él para limar asperezas y aclararle que no estaba jugando ni faltándole al respeto: "No me arrepiento de haber sido participativa, me arrepiento de haber celebrado tan duro", concluyó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?