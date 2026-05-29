Carmen reacciona tras ser CORRIDA de la clase del Chef Diego Niño y revela su versión: “Es triste”
La cocinera sacó de sus casillas al “Maestro del Fuego” y protagonizó un tenso momento en plena clase
Carmen protagonizó uno de los momentos más tensos en MasterChef 24/7 cuando fue corrida por el "Maestro del Fuego" Diego Niño en plena masterclass de tortilla española; el Chef no toleró sus risas y juegos en plena explicación, pero ella dio otra versión de los hechos.
¿Qué dijo Carmen tras el fuerte castigo que le impuso el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7?
Carmen, quien fue a su cuarto a tomar un baño visiblemente triste por tener que salir a media clase, se sinceró ante las cámaras 24/7 de MasterChef y aceptó que, aunque no estaba jugando como el Chef dijo, sí hizo escándalo porque algo la emocionó mucho.
"Es triste, es triste porque estaba verdaderamente disfrutando de la clase y yo no siento que estaba jugando, más bien estaba festejando: la lactonesa que hice había quedado muy rica y como que me emocioné demasiado y quise darle a probar a mi amiga", explicó.
Para Carmen, fue una lástima perderse de una clase que realmente le interesaba y en la que se había mostrado participativa. "Se supone que sería divertido pero es triste, porque hoy me desperté más temprano de lo usual, desayuné y estaba súper participativa en las clases", detalló.
"Hoy estuve muy participativa, ayudé a hacer la torta española, piqué papas (…) nunca participo tanto, y justo hoy que hice la lactonesa y me quedó increíble, pues estaba festejando, tal vez tengo que actuar menos... emocionada, no sé", detalló.
Carmen prometió que, en un próximo encuentro con el Chef Diego Niño, hablará con él para limar asperezas y aclararle que no estaba jugando ni faltándole al respeto: "No me arrepiento de haber sido participativa, me arrepiento de haber celebrado tan duro", concluyó.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.