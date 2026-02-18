VIDEO | Exparticipante de MasterChef México reacciona a la vez que el chef Benito le dijo SOBERBIA

Con la reciente noticia de MasterChef México en su formato 24/7, los fans no dejan escapar nada y recientemente en redes sociales se ha compartido un video que, con más de 10 años, nos remontó a un momento nostálgico y de gran impacto para una de las participantes, quien a modo de redención replicó uno de los platillos más criticados durante su paso en el reality.

Carmen Miranda, exparticipante de MasterChef México, subió un video reaccionando a una de las críticas más fuertes del chef Benito a unas enchiladas potosinas, las cuales ella denominaba como “tacos con salsa”. Si bien en el video podemos ver cómo ella se ríe de la forma en la que defendía en ese momento su platillo, también los seguidores de este reality recordamos con cariño la intensidad del Chef Benito, pues aunque fue duro al decirle “platillo mierda” y “soberbia”, ella en su mismo video agradece esas palabras, ya que le enseñaron a escuchar y mejorar en lo que actualmente es su pasión, por eso, decidió crear una verdadera enchilada potosina y reivindicarse.

En el post podemos ver cómo ella agradece su paso por la cocina más importante de México y confiesa que le daba pena ver ese momento, ya que era inexperta y muy joven.

¿Qué fue de Carmen Miranda tras ganar MasterChef: La Revancha?

Carmen Miranda es conocida por su participación en la primera temporada de MasterChef México, si bien no ganó en su edición original, regresó para llevarse la victoria en MasterChef: La Revancha, lo cual la ayudó a consolidarse como una reconocida chef mexicana.

Aunque el chef Benito fue quien más le exigía, también tuvo la oportunidad de colaborar con él en Manzanillo. Actualmente vive en Francia con su esposa y se dedica a proyectos de taquerías de lujo en New York.

