“Ya entendí": Carmen quiere redimirse con el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 por la grave falta en su clase
Para Carmen sería lo peor ser la segunda eliminada de MasterChef 24/7 porque no ha podido arreglar el malentendido que tuvo con el Chef Diego Niño.
Luego de que el Chef Diego Niño explusó a Carmen de su clase en MasterChef 24/7 por mal comportamiento, la cocinera reconoció que necesita platicar con él para explicarle qué fue lo que realmente pasó. Y es que a pesar de que sabe que su actitud no fue la mejor, sí considera prudente hacerle saber a uno de los “Maestros del fuego” que en ningún momento quiso faltarle al respeto.