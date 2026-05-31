“Ya entendí": Carmen quiere redimirse con el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 por la grave falta en su clase

Luego de que el Chef Diego Niño explusó a Carmen de su clase en MasterChef 24/7 por mal comportamiento, la cocinera reconoció que necesita platicar con él para explicarle qué fue lo que realmente pasó. Y es que a pesar de que sabe que su actitud no fue la mejor, sí considera prudente hacerle saber a uno de los “Maestros del fuego” que en ningún momento quiso faltarle al respeto.