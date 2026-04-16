Claudia Lizaldi regresa como conductora de MasterChef México 24/7

La nueva temporada de MasterChef México está a punto de llegar con su innovador formato 24/7 y el cual promete llevar al límite a los participantes y que mejor manera de conocer su trayecto con la conducción de Claudia Lizaldi, quien será nuevamente la conductora de la cocina más famosa de México.

Claudia Lizaldi llega por cuarta vez a la conducción de MasterChef México, que este año se revoluciona para permitirle conocer al público todo el proceso que se vive durante la competencia, pero no solo la audiencia estará de cerca viviendo esta experiencia, sino también Lizaldi quien recientemente señaló que con este nuevo formato se conocerá todo el proceso que se vive después de que prepararon su platillo y recibieron las criticas de los Chefs.

Debido al estreno de MasterChef México 24/7 que esta oficialmente confirmado para el día 17 de mayo de 2026, Claudia Lizaldi se mostró feliz de regresar y estar al frente de la cocina más famosa, ya que, aprende mucho y sobre todo le gusta probar lo que cocinan los participantes.

Masterchef es ese programa que llegó a mi vida, a mi corazón a llenarlo de felicidad y alegrías, siempre he sido una apasionada de la cocina… pruebo nada más lo que quiero para saber quién cocina y cómo cocinan porque como conductora es importante saber eso

¿Cómo será MasterChef México 24/7?

Para la nueva edición de MasterChef México los participantes estarán siendo observados por el público las 24 horas de los 7 días de la semana, por lo que aquí no se conocerán de límites, asimismo, Claudia Lizaldi aseguró que debido a esta nueva dinamica los espectadores podrán saber por qué lloraron, se frustraron, o se ríen los cocineros luego de que concluyeron las pruebas, aquí se darán cuenta de las emociones que se viven detrás del foro.

De igual modo, la conductora aseguró que esta nueva temporada cambiará la vida de los particpantes, debido a que durante este tiempo tendrán que aprender a vivir lejos de su familia, luchar día a día contra viento y marea para que reconozcan su trabajo y sus platillos sea validado por todos.