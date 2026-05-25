Claudia de MasterChef 24/7 rompe en llanto luego de conmovedor mensajes y fotos de sus hijos

La gala de eliminación de MasterChef 24/7 este domingo 24 de mayo ha dejado uno de los momentos más emotivos de este nueva temporada, cuando Claudia no pudo contener las lágrimas tras recibir un inesperado mensaje de sus hijos en plena competencia en esta noche tan importante.

La participante se encontraba concentrada en su estación, intentando sacar adelante su platillo bajo la presión del reto de eliminación, cuando el chef Poncho Cadena se acercó para conversar con ella. Lo que parecía una revisión más de cocina terminó convirtiéndose en un instante profundamente personal que conmovió tanto a los participantes como a los seguidores del programa.

Mientras Claudia de MasterChef 24/7 cocinaba uno de los platillos que presentaría esta noche, el chef le entregó un mensaje de sus hijos desde casa. Apenas comenzó a escuchar y las palabras, la concursante rompió en llanto frente a las cámaras.

Claudia de MasterChef 24/7 recibe un mensaje de sus hijos durante el domingo de eliminación

“Yo sé que tú puedes y vas a ser ganadora, te queremos mucho, ánimo má”, decía parte del mensaje que recibió durante uno de los momentos más complicados de la competencia.

La emoción fue inmediata. Claudia intentó continuar cocinando, pero el impacto de las palabras y las imágenes terminó por quebrarla emocionalmente. Varios de sus compañeros observaron la escena conmovidos.

Más tarde, la participante explicó que una de las razones por las que el mensaje la golpeó tanto emocionalmente es porque ha tenido que sacrificar momentos importantes con su familia para permanecer dentro del reality. Entre lágrimas, confesó que probablemente no podrá estar presente en la graduación de su hija, ya que el evento ocurrirá aproximadamente en un mes, justo mientras continúa la competencia en el Mundo MasterChef 24/7.