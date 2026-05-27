ÚLTIMA HORA: Claudia y Luis son los Capitanes de MasterChef 24/7

Este martes 26 de mayo conocimos a los NUEVOS CAPITANES de la segunda semana de MasterChef 24/7, luego de que Claudia del Equipo Rojo ganara su respectivo Reto y a Luis en la segunda parte de esta noche especial.

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La primera Capitana fue Claudia del Equipo Rojo quien cautivó a los Chef con su platillo de lenguado, dejando grandes impresiones dentro de estos.

Por segundo, Luis del Equipo Azul también hizo lo suyo y presentó un gran platillo de Langosta, el cuál le valió para hacerse con la segunda capitanía de la noche.

Martes de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7

Este martes comenzó bastante intenso, pues la cocinera Carmen tuvo una llamada de atención debido a la falta de respeto que tuvo en el programa, lo cuál nos dejó momentos de tensión debido al choque de ideas que los participantes pueden tener contra quienes día con día se ponen al frente y manejan el reality como lo es nuestra conductora Claudia Lizaldi y los Chef Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Aunque poco a poco el ánimo se relajó luego de que pudimos ver el reto de esta noche, donde todos los cocineros dejaron lo mejor de sí mismos preparando un risotto aunque las alianzas y tensiones se han ido cocinando durante todo el día, por lo que te recomendamos NO perderte el 24/7 a través de Disney+.

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