¿Cómo y dónde votar HOY 26 de mayo 2026 por tu cocinero favorito para que se lleve la tercera capitanía de MasterChef 24/7?

La segunda semana de MasterChef 24/7 corre con las emociones al límite pues tras la expulsión de Javier "La Chuleta Metalera" todos los participantes quieren estar con ventajas para llegar el próximo Domingo de Eliminación inmunes y seguir perteneciendo dentro de la cocina más famosa de México, por lo que este martes todos los participantes tendrán que trabajar en equipo para preparar sus mejores platillos para convertirse en el primer y segundo capitán y tener la oportunidad de subir al balcón tras ganar la Batalla por Equipos que se realizará este miércoles.

Durante la emisión de hoy 26 de mayo se crearon dos grupos donde la máxima autoridad culinaria tendrá la decisión final de determinar quién se llevará esta ventaja de liderear a los grupos y luchar por subir al balcón.

Página para votar por la capitanía de MasterChef 24/7

Tras la victoria que otorgen los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena a los participantes que creen un platillo impecable el público empezará a jugar pues tendrá la decisión en sus manos para poder elegir a uno de los participantes restantes para ser nombrado como el tercer capitán por lo que a partir de ahora se abren las votaciones.

Si deseas apoyar a tu participante favorito puedes hacerlo a través de MasterChefmx.tv/vota, ahí aparecerá el nombre de cada participante a un costado aparecerá una cruz donde podrás ingresar el número de votos, recuerda que se tiene derecho a 10 votos por día y estos puedes distribuirlo o ajustarlos todos a un solo participante. Asimismo, recuerda que las votaciones cerrarán en el momento en que la conductora Claudia Lizaldi indique que se han cerrado las votaciones, este mensaje lo puede dar en cualquier momento de la transmisión, por lo que te recomendamos no perderte el programa.

Participantes por los que puedes votar:



Ricardo

María

Nash

Michelle

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Daniela

Ramahá

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Julio

Diego

Pablo

Lancer

Lula

Carmen

¿Para qué sirve la capitanía de MasterChef 24/7?

Recuerda que estas votaciones son para encontrar al tercer capitán, esto quiere decir que estarán al frente del equipo para participar en el reto Batallas por Equipo, la cual se realiza con tres grupos tras varios minutos de cocinar y presentar sus platillos los Chefs determinarán que equipo es el ganador y una vez nombrado, el capital sube directamente al balcón y tendrá la libertad de elegir a dos compañeros más para que lo acompañen y se salven de cocinar el próximo domingo.