¡Conoce a Antonio Betancourt, el host digital de MasterChef 24/7 experto en chismecito y sazón!

Antonio Betancourt está listo para entrar ¡hasta la cocina! de MasterChef 24/7 para compartirle a los fans como host digital las experiencias más virales e impactantes de todo lo que ocurre en este fascinante reality que, por primera vez, se transmitirá en un formato 24/7 que sin duda resultará atractivo... ¿pero quién es él y por qué es la persona ideal para este puesto?

¿Quién es Antonio Betancourt, el host digital que se une a Leslie Gallardo en MasterChef 24/7?

Egresado de la Universidad Anáhuac México, Antonio Betancourt es un reconocido creador de contenido , comunicador y conductor digital mexicano popular, sobre todo, gracias a su impecable trabajo en TV Azteca... ¡MasterChef 24/7 no es el único reality en el que Toño ha trabajado y eso se nota!

Gracias a la calidad de su trabajo y a su facilidad para conectar con las audiencias digitales, Antonio Betancourt ha trabajado en otras ediciones de MasterChef pero también lo hemos visto en Venga la Alegría y en el reality de canto La Academia, proyecto en el que se destacó por tener siempre las mejores entrevistas con los exacadémicos.

Como ves, Toño tendrá en esta ocasión acceso a ¡TODOS! los rincones de MasterChef 24/7 y, claro, está listo para ofrecerle a los fans el chisme con más sazón de todo México... ¡esta vez no sólo veremos recetas, críticas y delantales, pues con el nuevo formato podremos checar el día a día de los concursantes y su proceso para convertirse en cocineros expertos!

En cuanto a sus hobbies y gustos, el adorable Toño fue muy claro en su cuenta de Instagram, plataforma en la que por cierto cuenta con 231 mil seguidores: "Amo hablar de viajes, experiencias y tecnología", se lee en su perfil... ¡con él como host digital, el chisme y la frescura estarán a la orden del día!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?