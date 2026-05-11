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Así se vivió la presentación a prensa de MasterChef México 24/7 previo a su gran estreno

La cocina más famosa de México se prepara para dar inicio a su nuevo formato 24/7 el cual promete llevar al límite a todos los participantes.

Durante la presentación a prensa de MasterChef México 2026 Benjamín Salinas Sada, vicepresidente de Grupo Salinas destacó la relevancia que ha tenido este programa con las familias mexicanas y lo definió como un gran programa, el estreno del reality culinario se prepara ára su estreno este próximo 17 de mayo del 2026 a las 20:00 horas.

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