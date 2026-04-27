Este es el perfil de Antonio Betancourt, “Host Digital” de MasterChef 24/7

Este 2026 la cocina más famosa de México se prepara para iniciar una nueva temporada de MasterChef México donde este año destacará por su nuevo formato, 24/7, el primero en realizarse a nivel mundial, en esta ocasión los concursantes serán observados por el público las 24 horas de los 7 días de la semana.

Para este nuevo formato, MasterChef México ha anunciado al periodista Antonio Betancourt como parte de este proyecto donde se desempeñará como "Host Digital", para ser el encargado de llevarle a los televidentes todo lo que pasa en tiempo real dentro del reality culinario como detalles inéditos, la convivencia entre los cocineros, cómo se viven los retos y críticas de los Chefs.

¿Quién es Antonio Betancourt?

Antonio Betancourt es un comunicado que ha destacado dentro de Tv Azteca, actualmente se ha consolidado como un conductor digital, ya que, ha estado presente en la cobertura digital de realities más importantes como MasterChef Celebrity, donde realizaba entrevistas con los participantes, compartía material exclusivo en las redes sociales y compartía material exclusivo.

Además, participó como Host Digital en La Academia, donde tuvo acceso total al detrás de cámaras, obtenía las mejores imágenes y entrevistas con los exacadémicos lo cual provocó que hubiera una conexión entre los participantes, producción y el público. La carrera de Betancourt se ha caracterizado por su cercanía con las audiencias jóvenes, gracias a su estilo fresco y dinámico.

¿Cómo será el papel de Antonio Betancourt en MasterChef México 2026?

Antonio Betancuort ha señalado que se encuentra listo para vivir el mundo de MasterChef 24/7 proyecto que este año promete llevar al límite a l público, pues tratará de llavar a la audicencia todo lo que ocurrirá dentro de la cocina más famosa de México, ya que aquí se muestra la pasión al límite de cada consursante. Asimismo, dijo que le quiere demostrarle a la gente que es el contacto entre ellos y la producción, por lo que será un reto enorme.