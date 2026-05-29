"¡Yo no estoy jugando!": Corren a Carmen de la clase con el Chef Diego Niño por su MAL COMPORTAMIENTO

La disciplina es fundamental en la cocina y es por eso que los “Maestros del fuego” son tan exigentes con los participantes de MasterChef 24/7. Así que por su negativa a poner atención a las indicaciones dadas, el Chef Diego Niño corrió a Carmen de su lección para preparar tortilla de papa. Esto luego de que en reiteradas ocasiones la descubriera platicando y jugando por la cocina en lugar de estar atenta.