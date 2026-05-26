La chef Lili Cuéllar le pone un alto a 3 cocineros en MasterChef 24/7 por una acción que NO está permitida

En el Universo MasterChef 24/7 hay reglas que deben respetarse y cualquiera de los participantes que no las cumpla tendrá que asumir las consecuencias. En esta ocasión, la encargada de imponer disciplina fue la chef Lili Cuéllar, quien regaño a Ixdit, Emmanuel y Flor por no tener orden en sus camas y querer "tapar" con cobijas, lo que está rotundamente prohibido ya que en todo momento deben estar visibles para las cámaras.

Flor de MasterChef 24/7 ya lleva dos regaños con la chef Lili Cuéllar por esta razón

Si bien ha demostrado que sus habilidades culinarias son espectaculares y que está dispuesta a seguir aprendiendo, a Flor no le está siendo tan sencillo acoplarse al rigor que exige la cocina más famosa de México. Es por esto que ya es la segunda ocasión en que la chef Lili Cuéllar la regaña enfrente de los demás y expone sus errores.

La vez pasada, Flor fue severamente reprendida por no cumplir aspectos básicos de higiene y limpieza mientras prepara alimentos. Todo porque durante la prueba exprés del sábado 23 de mayo en el que la eligió junto a Diego, Nash, Carmen y Arturo, estuvo chupándose los dedos y metiendo utensilios sucios a los recipientes, lo que le recordó que no se puede hacer cuando se están preparando alimentos.

@masterchefmx Todo bien para Arturo y Diego en las prácticas del fin de semana, pero para Carmen y Flor hubo regaño. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Cuál es el rol de Lili Cuéllar en MasterChef 24/7?

En la temporada 2026 de MasterChef 24/7, la chef Lili Cuéllar tiene un papel muy importante con todos los cocineros. Esto porque forma parte del equipo de "Maestros del fuego", que se encargan de darles clases durante el día para que perfeccionen sus habilidades en la cocina más famosa de México y entreguen platillos de excelencia.

La chef Lili Cuéllar será una de las “Maestras del fuego” en MasterChef 24/7|ESPECIAL

La experta en repostería hace mancuerna con Diego Niño, Isabel Carvajal y Édgar Núñez, que acaba de recibir una nueva estrella Michelín gracias al prestigio y sabor de sus restaurantes. De modo que a lo largo de toda la competencia, los chefs estarán compartiendo sus conocimientos y mejores consejos con los participantes que logren salvarse de los temidos domingos de eliminación.