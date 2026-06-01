“Te vas a tener que retirar": Corren a Emmanuel de la clase con la Chef Isabel Carvajal por segunda vez

En la semana 3 de MasterChef 24/7 ya no hay espacio para malos comportamientos ni desobediencia. Y el primero en sufrir las consecuencias de sus descuidos fue Emmanuel, quien quedó fuera de la lección con la Chef Isabel Carvajal porque llegó despeinado, aunque ya se le había pedido que tenía que presentarse pulcramente vestido y con el pelo perfectamente bien recogido.