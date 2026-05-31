“No me arrepiento": La inesperada confesión a Lancer tras su fuerte pelea con Antrax en MasterChef 24/7

Uno de los momentos más controversiales de MasterChef 24/7, indudablemente fue el pleito entre Lancer y Antrax que terminó en gritos y llanto. Y aunque los cocineros se sintieron "divididos" respecto a quién debían apoyar, Luis considera que no todos fuero justos porque inicialmente pensaban excluir a uno de ellos, lo que él consideró como absurdo y simplemente se negó.

Así se lo confesó a Lancer durante una reveladora charla junto a María, en la que aprovechó para explicar las razones por las que no quiso seguirle el juego a los que defendían a Antrax.

"Te quiero decir que el día que pasó lo de tu tío (Antrax), todos en la sala me dijeron que te dejara de hablar. Todos me dijeron que te dejara de dar foco, que porque yo era el único que te incluía. Y hoy te digo que no me arrepiento de no haberlo hecho", afirmó Luis, que es uno de los participantes en riesgo de ser el segundo eliminado de MasterChef 24/7.

Luis no quiso alejarse de Lancer solo por su enemistad con Antrax|ESPECIAL

Luis se sincera con Lancer y le dice por qué lo apoyó cuando se enemistó con Antrax

Acerca de sus razones para no seguir la corriente y preferir estar cerca de Lancer en lugar de darle la espalda como se lo pidieron, Luis mencionó que quiso hacerse de un criterio propio. Además, el creador de "Notibola" señaló que si bien tiene poco tiempo de conocer al polémico cocinero, ha aprendido a apreciarlo y la faceta que conoce de él le agrada.

"Yo no me dejo influenciar por la gente, yo hago lo que me nace. Siempre te vi como alguien que me cae muy bien. Te mentiría si te dijera que te veo ya como un amigo, porque para mí eso se construye, es algo complejo. Pero sí te considero un muy bien compañero, hasta una amistad, sí te aprecio de verdad", concluyó Luis, que en días pasados exploto contra Atrax por no haberlo apoyado para que fuera capitán de MasterChef 24/7.

¿Por qué se pelearon Lancer y Antrax en MasterChef 24/7?

El conflicto entre los cocineros de MasterChef 2026 empezó luego del primer reto de equipos, cuando ambos participaron con Lula. Y si bien hicieron un gran trabajo y hasta ganaron, todo explotó cuando supuestamente Antrax le gritó a Lancer y, en respuesta, él le pidió que no volviera hacerlo y le hizo un comentario acerca de su higiene bucal que lo llevó a las lágrimas.