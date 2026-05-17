¿Cuándo y dónde ver el Gran Estreno de MasterChef 24/7 hoy 17 de mayo gratis en línea?

Este 17 de mayo del 2026, la primera temporada de MasterChef 24/7 dará inicio y los fanáticos ya han comenzado a encender los hornos, pues las expectativas de un formato de transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana dentro de una de las contiendas culinarias más demandantes de todos los tiempos.

Ahora lee: Vive el minuto a minuto del Gran estreno de MasterChef 24/7 HOY domingo 17 de mayo en VIVO por Azteca UNO

¿Cuándo y dónde ver el gran estreno de MasterChef 24/7?

A pesar de que esta nueva temporada de MasterChef México llega con un formato nunca antes visto de transmisión 24/7, también podrás ver la programación regular por Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 8:30 de la noche, mientras que los domingos dará inicio a las 8:00 horas.

Dentro de su formato digital, la transmisión podrás disfrutarla a través de plataformas streaming como Disney+, y por medio de la transmisión digital de Azteca UNO y en YouTube.

¿Cuándo comienza MasterChef 24/7?

Recuerda que será hoy 17 de mayo del 2026 cuando dará inicio la contienda culinaria más importante de México; será en punto de las 8:00 de la noche que se dará el banderazo inicial de la primera temporada 24/7 de MasterChef México.

¿Qué se vivirá este gran inicio de MasterCehf 24/7?

Recuerda que esta noche es la primera emisión de MasterCehf 24/7, la cual llegará con momentos exclusivos y todo lo que necesitan para vivir el gran estreno como nunca antes. Recuerda, tienes una cita; nos vemos a las 7:30 p.m. a través de todas nuestras redes sociales y por Azteca UNO.