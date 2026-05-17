Vive el minuto a minuto del Gran estreno de MasterChef 24/7 HOY domingo 17 de mayo en VIVO por Azteca UNO
Hoy 17 de mayo del 2026 no te pierdas el Gran Estreno de MasterChef 24/7 por Azteca UNO.
Inicia de manera oficial MasterChef 24/7 y ahora conocerá a los participantes que lucharán por un mandil y la oportunidad de convertirse en el gran campeón de la primera temporada 24/7 de la cocina más famosa de México.
¿Qué es el nuevo formato MasterChef 24/7?
Esta edición de MasterChef será diferente a todo lo antes visto en el mundo, pues el reality de cocina más famoso de México llegará con un formato en vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
La transmisión regular los domingos la podrás ver por Azteca UNO de 8:00 pm a 11:00 pm. De lunes a viernes de 8:30 a 10:30.