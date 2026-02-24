Antes de MasterChef México 24/7: Él fue el ganador de la temporada 2025

Durante 14 temporadas la cocina más famosa de México ha marcado momentos inolvidables y que han quedado en la memoria del público entre ellos destacan los que se vivieron en MasterChef Celebrity Generaciones México 2025, donde participaron 20 celebridades de diferentes edades y las cuales fueron divididas en generacionales: Clásicos, Casete, Millenials y Gen Z provocando que existiera una rivalidad entre grupos.

Dany Valle, Isaías Espinosa, Herly,Iram Mendiola, leslie Gallardo, Nicky Chávez, Rafa Polinesio, Carlos Quirarte, María José Magan, Lylo Fa, Andrea Noli, Luis Fernando Peña, Bobby Larios, Plutarco Haza, Barbara Torres, Rosa Gloria Chagoyán, Ofelia Medina, Anabel Ferreira, Memo Ríos y Gaby Rivero fueron parte de esta edición 2025.

Tras semanas de intensos retos culinarios y estrategias el jurado conformado por los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena determinaron que Dani Valle sería el ganador de esta temporada ya que su menú completo que presentó unió todos los elementos para que el joven regresara a casa con el trofeo y el premio económico.

¿Quién es Dani Valle el influencer que ganó MasterChef Celebrity Generaciones México2025?

Daniel Valle Magaña mejor conocido como “Dany Valle” quien es originario de Guadalajara, Jalisco, es un generador de contenido y destacó en las redes sociales por su contenido de humor donde plasma la vida cotidiana y situaciones que atraviesan “los godínez”, gracias a su material se colocó bajo el ojo público.

El influencer también ha sido reconocido por tener una carrera dentro de las Artes Visuales, incursionar en el podcasting y construir una comunidad digital antes de entrar al reality, donde destapó una nueva faceta como chef y la cual lo llevó al campeonato.

¿A qué se dedica Dani Valle después de ganar MasterChef Celebrity Generaciones 2025?

Después de ganar MasterChef Celebrity Generaciones México 2025, Dani Valle expresó que el dinero que obtuvo (más de un millón de pesos) lo mantendría en inversiones bancarias y no gastarlo en frivolidades, por lo que hasta el momento sigue activo en sus redes sociales generando contenido, asimismo, se dedica a impulsar proyectos como su propio podcast y manteniendo colaboraciones con marcas comerciales y otros influencers.