MasterChef México: Los retos que hicieron historia y que marcaron a toda una generación

Recientemente, la nueva edición de MasterChef México se confirmó oficialmente y con ello han crecido las expectativas sobre la cocina más querida de México; van en aumento, por ello ahora te comentamos sobre todos aquellos aspectos que se han revelado hasta ahora y algunos rumores que ya rondan en redes sociales.

¿Qué sabemos hasta ahora de la nueva entrega de MasterChef México 2026?

Como se dio a conocer recientemente, la nueva entrega de MasterChef México llegará con un formato 24/7, lo que significa que, por primera vez en todo el mundo, el programa culinario será transmitido durante todo el día mediante cámaras activas las 24 horas.

Casting abierto y cómo registrarte

De manera oficial se ha dado a conocer que ya se abrió la convocatoria oficial para el casting digital de MasterChef México 24/7 y que cualquier persona que sea mayor de edad puede inscribirse, esto mediante un formulario, adjuntando en video una demostración de habilidades culinarias. La inscripción al casting está disponible a través de las páginas oficiales y por medio de códigos QR que aparecen durante la programación oficial y en redes sociales.

Fans comentan la nueva experiencia

Dentro de la conversación digital, muchas fanas de la cocina han reaccionado al nuevo formato y, sobre todo, han especulado sobre quién será el conductor que le dé rostro a la nueva temporada. Para los fans, ningún nombre suena tan alto como Jimena Pérez, “La Choco”, quien, durante uno de los programas, no pudo confirmar ni desmentir si formará parte de la temporada. Junto a “La Choco”, el nombre de Carlos Quirarte Carlos Quirarte también ha sonado fuerte para ser parte del programa.

Sin duda, MasterChef México 2026 en su versión 24/7 marcará una nueva etapa dentro del reality culinario, esto con un formato innovador que promete mayor cercanía entre los concursantes y los fans de la cocina número uno de la televisión nacional. Con casting abierto y transmisión continua, el programa apuesta por mostrar no solo los retos, sino también todo lo que se vive día a día dentro y fuera de la preparación de los alimentos.