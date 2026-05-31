“Lloro todos los días": Daniela hace una emotiva revelación de su paso por MasterChef 24/7 y promete mejorar (VIDEO)

Daniela Parra tuvo una gran semana en MasterChef 24/7 porque el público votó por ella para que subiera al balcón y no tuviera que preocuparse por los delantales negros. Y en estos días de relativa calma, la joven cocinera se dio cuenta de que evita convivir mucho con los demás porque se pone sensible al escuchar las conversaciones de los demás participantes. Por eso es que ya está decidida a abrirse más y mejorar las observaciones de los chefs, como el desorden en las estaciones.