Quién es Daniela Parra, la nueva participante de MasterChef 24/7

Las puertas de la cocina más famosa de México se abrieron y ya conocimos a 21 de los participantes de MasterChef 24/7, un ambicioso formato que grabará a los cocineros todo el día entre sus clases de cocina y retos culinarios. Una de las aspirantes que consiguió ganarse un lugar en la competencia, es Daniela Parra, quien pasó la prueba final EN VIVO y ahora competirá por el 1er lugar de la temporada 2026.

Conoce a Dani Parra, la nueva participante de MasterChef 2026

Daniela Parra Martínez es una joven cocinera, influencer y emprendedora mexicana. Es conocida por su negocio de comida llamado "Tamalitos chidos", que empezó como una forma de generar ingresos para un problema personal y terminó convirtiéndose en un exitoso negocio. También ha destacado como creadora de contenido; en TikTok tiene 156 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 100 mil followers.

Es la hija mayor de Héctor Parra, un actor mexicano, sin embargo, su pasión por la cocina y excelente sazón, la volvieron merecedora de un lugar dentro de MasterChef 24/7. Así que todos los días tedrá que demostrar qué tantas ganas tiene de convertirse en la ganadora de la temporada.

¿Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

Cabe recordar que todavía queda un lugar para formar parte del Universo MasterChef 24/7 y será elegido por el público. Los cocineros que están esperando una oportunidad son Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento. Para ayudarlos, puedes votar por tu favorito entrando al siguiente enlace y repartiendo entre ellos los 10 puntos GRATIS que están disponibles.