Esto fue lo último que hizo Yanin Campos, exparticipante de MasterChef, antes de su muerte Famosos ¡Muere Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, en trágico accidente vial en Chihuahua! Famosos Dani Valle visitó la cocina de Zahie Téllez tras ganar MasterChef Celebrity: así fue el encuentro MasterChef El chef Adrián Herrera no se queda atrás: esta receta de albóndigas le sale deliciosa y la compartió MasterChef La receta de Zahie Téllez que se prepara en solo minutos y es deliciosa: pescado con limón y pimienta MasterChef "No me gustó": Las fuertes críticas al menú de Andrea Noli en la final de MasterChef Celebrity Generaciones MasterChef Los chefs entraron en debate en la degustación de los platillos de Quirarte en la final de MasterChef Celebrity Generaciones MasterChef Adrián Herrera revela su receta secreta de camarones fritos (y sí, lleva un toque especial) MasterChef Carlos Quirarte publica su despedida de MasterChef Celebrity Generaciones. Esto le dijo a sus compañeros MasterChef Dani Valle reveló qué es lo que tuvo que hacer para ganar MasterChef Celebrity Generaciones: muy extremo MasterChef Ver más