Qué le pasó al hermano de Poncho De Nigris: esto es de lo que realmente murió Toño De Nigris

Quien ha crecido en Monterrey —o ha seguido el fútbol mexicano con el corazón— sabe que el apellido De Nigris es mucho más que solo eso: es una historia de familia, de talento y de dolor. Aunque muchos recuerdan a Poncho por su faceta mediática o a Aldo por su paso por los Rayados, el que primero se volvió leyenda fue Antonio “Toño”, el hermano de en medio. Un tipo que dejó todo en la cancha y cuya ausencia todavía se siente.

¿De qué murió Antonio de Nigris, el hermano de Poncho de Nigris?

Toño de Nigris murió joven. Fue en 2009, un noviembre frío en Grecia, cuando su corazón dijo basta. Tenía solo 31 años y jugaba para el AE Larissa. Esa madrugada, se despertó con una molestia fuerte en el pecho. Su esposa, Sonia, alcanzó a pedir una ambulancia, pero el trayecto al hospital no fue suficiente. No lo logró.

Instagram/Poncho De Nigris Los tres hermanos De Nigris: Toño, Poncho y Aldo

Más tarde, el hospital confirmó que su muerte fue provocada por una condición cardíaca congénita, algo que ya le habían detectado antes. Incluso, un médico del Ankaragücü (Turquía) le había advertido sobre los riesgos si seguía jugando… pero él decidió continuar. El fútbol era su vida.

Poncho de Nigris abrió su corazón al recordar a su hermano “el Tano”

Con el paso de los años, el dolor no desapareció. En una charla con De Primera Mano, Poncho de Nigris compartió lo duro que fue perder a su hermano y lo mucho que lo siguen extrañando:

“Fue algo muy fuerte, muy duro… ya van 13 años, casi la mitad del tiempo que él vivió”, dijo, visiblemente conmovido.

Poncho también agradeció a los seguidores de Rayados, porque no importa cuánto tiempo pase, Toño sigue siendo parte del corazón del club. “Cada que es un año luctuoso, lo recuerdan. Se quedó como un ángel para los Rayados”, agregó.

La carrera que Antonio de Nigris construyó con puro corazón

Toño arrancó su camino con Rayados de Monterrey, donde debutó en el 2000. Después vinieron otros equipos: América, Villarreal, Once Caldas, Puebla, Pumas… y un paso por países como España, Colombia, Turquía y Grecia.

En total, jugó en 13 equipos y anotó 70 goles. Pero más allá de las cifras, lo que la gente recuerda es su entrega. Ese estilo de juego lleno de garra, con el alma por delante.

Archivo TV Azteca Poncho y Aldo De Nigris cargan las cenizas de su hermano Toño en el homenaje póstumo en el estadio de Rayados

Más allá del futbolista: ¿quién era Toño De Nigris?

Toño era padre de una niña llamada Miranda, esposo de Sonia, hermano de Aldo y Poncho; alguien que llenaba los espacios con su risa. Un hombre noble, centrado, que amaba su profesión, pero también disfrutaba de la vida sencilla.

Aunque se fue hace más de una década, su historia sigue viva en la memoria colectiva de quienes lo vieron jugar, lo conocieron o simplemente lo admiraron desde lejos.