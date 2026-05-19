¿Qué días tendremos VOTACIONES en MasterChef 24/7?

MasterChef 24/7 inició dándole la ventaja al público, pues durante su estreno se le informó que serían los encargados de realizar votaciones para ayudar a su participante favorito, ya sea beneficiando con ventajas o hasta darle su pase para pertenecer a la cocina más famosa de México, ante ello se reitera que en este nuevo formato los televidentes tendrán un papel importante a través de su voto.

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En esta nueva temporda de MasterChef 24/7 los 22 participantes serán observados por el público las 24 horas de los 7 días de la semana por lo que estarán al tanto de su desempeño dentro del reality así como su convivencia diaria con los Chefs, Maestros del Fuego y compañeros, por eso será importante que el participante sepa de estrategías y personalidad para poder avanzar hasta la gran final por lo que una de sus tareas es convercer al público para que pueda cumplir con su objetivo, ya que, a través de su voto puede determinar su futuro dentro de MasterChef 24/7.

¿Qué días podrá votar el público por su participante favorito?

En su semana de estreno se ha informado que el público podrá votar durante las dinamicas que se presenten en el día a día cuando la conductora Claudia Lizaldi lo indique, ya que, durante la emisión se presentarán retos que finalmente podrían ayudar a que el participante tenga ventajas, castigos y beneficios es importante que sigas el programa y la dinámica del día, pues puede cambiar totalmente la estrategia de los concursantes antes del domingo de eliminación.

¿Cuál es la dinamica de los martes en MasterChef 24/7?

Como lo hemos mencionado anteriormente, MasterChef 24/7 se encuentra en su semana de estreno y hasta el momento sabemos que los domingos serán días de eliminación, los días lunes los cocineros lucharán por el Poder del Pin: el primero en obtenerlo fue Julio, luego de presentar junto con Carmen un platillo de mole verde. Para este martes, se luchará por el Beneficio y Castigo