CONFIRMADO estos son los participantes GANADORES del Delantal Blanco para ser parte de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 comienza con las emociones entre los participantes y el público, pues los Chefs han nombrado a los primeros participantes que han obtenido el Delantal Blanco y que serán parte de este nuevo formato de la cocina más famosa de México. La máxima autoridad culinaria Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena decidieron que en el primer bloque de los 10 participantes solo pasarían 4 cocineros, se eliminaría a uno y el resto quedaría en la tribuna para ver si tienen una segunda oportunidad para seguir en la lucha de un pase al relaity culinario.

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¿Quiénes fueron los primeros participantes que obtuvieron el Delantal Blanco?

Ricardo Cendejas Hernández, María del Carmen Ramos Calderón, Javier Guadalupe Lara Badillo y Nahieli Jácome Vargas fueron los primeros en obtener el Delantal Blanco por parte de los Chefs, quienes les dieron la bienvenida a esta nueva temporada de MasterChef 24/7.

¿Quiénes fueron los participantes que se ganaron el Delantal Blanco en la 2da ronda?

Al finalizar la segunda ronda de preparación de alimentos de 20 minutos, Anette Michelle Núñez Malacara, Luis Alfonso Ramos Castillo, María del Carmen Fuentes León y Flor Ramírez González fueron los afortunados en llevarse el Delantal Blanco.

¿Quiénes fueron los participantes que obtuvieron el Delantal Blanco en la 3era ronda?

Jhoana Jazmín Bernal Tapia, JazminFrida Camila Romero Martínez ,CamilaÁngel Nello Villamar Carrillo "Antrax" y Daniela Parra, ellos fueron los 4 participantes que finalmente ingresan a MasterChef 24/7.

¿Quiénes fueron los participantes elegidos por los Chefs para ser parte de MasterChefs 24/7?

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Lourdes Cruz Yañez Rincón

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Diego D León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero

En total han ingresado 20 participantes, recordemos que aún hay un lugar el cual se decidirá a través de las votaciones del público y el resultado se dará a conocer el día este 18 de mayo 2026. Finalmente el reality culinario contará con 22 participantes, los 21 elegidos en el arranque de MasterChef y Julio Vázquez, el generador de contenido, quien fue el primer elegido.