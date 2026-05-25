OFICIAL: Javier “La Chuleta Metalera” es el primer eliminado de MasterChef 24/7

La noche de este domingo 24 de mayo 2026 la tensión se apoderó de la cocina más famosa de México, ya que durante la primera gala de eliminación de MasterChef 24/7, el reality culinario que en esta edición estrena nuevo formato al tener una transmisión continua, ha despedido a su primer participante apenas una semana después de su gran estreno oficial el pasado 17 de mayo.

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Durante el programa de hoy este participante tuvo que abandonar las instalaciones de MasterChef 24/7 tras no convencer a los Chefs con su desempeño y sazón en los retos decisivos, recordemos que durante el programa los participantes con Delantal Negro tuvieron que presentar una entrada caliente y un platillo fuerte.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 24/7?

Después de varios aciertos y errores durante la semana y una participación que fue duramente criticada por la Máxima autoridad culinaria: Chefs Zahie Téllez. Adrián Herrera y Alfosno "Poncho" Cadena, su salida marcó el primer momento más tenso de esta nueva edición.

Entre lágrimas, nervios y aplausos de sus compañeros, Chefs, invitados y Claudia Lizaldi, Javier "La Chuleta Metalera" se despidió de MasterChef 24/7, de igual modo, aseguró que la experiencia de estar dentro de la cocina más famosa de México cambió por completo su vida.

¿Quién es Javier "La Chuleta Metalera"?

Javier Guadalupe Lara Badillo, mejor conocido como “La Chuleta Metalera” es el primer eliminado de MasterChef 24/7, durante los primeros días Lara se definió y mostró como una persona entusiasta, asimismo, destacó por tener una especialidad con las carnes y precisamente esto fue lo que inspiró a que adoptara su peculiar apodo aunado a su pasión por la música, en especial la de este género.

Javier, quien hoy se despide de la cocina más famosa de México, es originario de León, Guanajuato, donde tiene un restaurante bajo el concepto de asador, también ha destacado por mantener una gran comunidad en las redes sociales.