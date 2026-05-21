El Chef Herrera de MasterChef 24/7 confiesa a quien de los participantes SÍ le pondría un restaurante

Sin duda, los maestros del fuego de MasterChef 24/7 se han ganado un lugar muy especial entre los seguidores de la cocina más famosa de México. Ya sea por su trayectoria, personalidad o la forma en que guían a los participantes, cada chef cuenta con un fandom que crece temporada tras temporada. Uno de los más queridos es el polémico y carismático Chef Herrera, quien recientemente sorprendió con sus declaraciones sobre los mejores cocineros que han pasado por el reality.

Durante una entrevista, el chef fue cuestionado sobre a cuál de los ex participantes de MasterChef México le pondría un restaurante. Fiel a su estilo directo y sarcástico, respondió entre risas: “No le pondría a nadie porque no tengo dinero, ni para poner el mío me alcanza”.

Aunque evitó elegir a un solo concursante, sí reconoció el talento de varios exparticipantes que considera destacados dentro de la competencia culinaria. Entre ellos mencionó a Ismael Zhu Li, ganador de MasterChef México 2018, de quien habló con gran admiración. “El Chino Ismael es muy bueno, no tienes idea de lo que hace”, aseguró el chef.

También destacó el trabajo de Berthita, ganadora de la temporada 2016, y de Hermana Flor “La Monja”, finalista de MasterChef México 2015. Sin embargo, explicó que ambas se enfocan más en una cocina tradicional mexicana, mientras que Ismael tiene una propuesta más contemporánea y moderna.

Chef Herrera de MasterChef 24/7 revela quién ha sido el mejor cocinero que ha tenido el programa

Además de reconocer el talento de estos participantes, el Chef Herrera también habló sobre una de las concursantes más talentosas que, según él, ha tenido el programa. Se trata de Alana, ganadora de la primera edición de MasterChef Junior México, a quien describió como “un talento indescriptible”, asegurando que probablemente ha sido la mejor cocinera que ha pasado por el reality show.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención de los fans de MasterChef, quienes no tardaron en debatir en redes sociales quién ha sido realmente el mejor participante en la historia del programa.