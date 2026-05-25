El tip infalible de la chef Zahie de MasterChef 24/7 para conseguir un pollo dorado y muy jugoso
Si quieres conseguir la receta con más sabor, consistencia y mejor presentación, sigue este consejo de MasterChef 24/7.
En medio de la tensión de la gala de eliminación de MasterChef 24/7, la chef Zahie aprovechó uno de los retos para compartir este consejo de cocina que rápidamente llamó la atención tanto de los participantes como de los seguidores del programa. Se trata de un truco sencillo, pero muy efectivo, para lograr que el pollo quede perfectamente dorado por fuera y jugoso por dentro. Así que toma nota.
¿Cómo conseguir que el pollo quede dorado y jugoso? El tip de MasterChef 24/7
La chef Zahie explicó durante el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 que uno de los secretos más importantes comienza desde el sellado. Primero, el pollo debe cocinarse hasta obtener un dorado uniforme (lo cual ayuda mucho visualmente al platillo), algo que ayuda a desarrollar sabor y textura. Sin embargo, el verdadero truco llega después.
La chef recomendó agregar un poco de fondo de pollo una vez que la pieza ya esté bien dorada. Después de eso, aconsejó tapar el sartén o recipiente de cocción durante algunos minutos para permitir que el vapor ayude a terminar la cocción sin resecar la carne.
El tip pareció sencillo, pero dentro de MasterChef 24/7 lo cierto es que bajo la presión que se vive en el reality, es fácil olvidar pequeños detalles que pueden cambiar por completo el resultado de un platillo.
Esta técnica funciona porque el fondo de pollo aporta humedad y sabor al mismo tiempo. Al tapar la preparación, el vapor generado ayuda a conservar los jugos naturales de la carne, evitando que el pollo pierda suavidad mientras continúa cocinándose.
Además, este método permite mantener la parte exterior dorada y ligeramente crujiente sin necesidad de sobrecocinar el interior, uno de los errores más comunes cuando se trabaja con pollo. Así que ya lo sabes, la próxima vez que prepares pollo y busques que quede bien dorado pero sin perder su jugosidad, no dudes en poner en práctica este tip infalible.