Emmanuel confunde repollo con lechuga en MasterChef 24/7: diferencias y cómo identificarlas

La "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, les dio esta mañana de jueves a los cocineros una clase de enchiladas, y Emmanuel tuvo un confuso momento al no saber diferencias un repollo (o col) de una lechuga. El desconcierto del atleta causó una reacción en la chef, y para que nadie para por algo similiar, explicamos cómo identificarlas.

Datos de cocina en MasterChef 24/7: las similitudes entre el repollo y la lechuga

El repollo y la lechuga son similares porque ambas son verduras de hoja que crecen formando una especie de cabeza compacta. También comparten una textura crujiente, colores que van del verde claro al oscuro (e incluso morado en algunas variedades) y son alimentos comunes en dietas de bajo índice calórico por su aporte de vitaminas, minerales y fibra. Es común consumirlos en ensaladas y otros platillos frescos, tienen un alto contenido de agua.

La col o repollo tiene similitudes con la lechuga, pero así es como se pueden diferenciar|Pexels

Las diferencias entre la col y la lechuga

Estas hortalizas pertenecen a familias botánicas diferentes. La col forma parte de las brassicas, el mismo grupo del brócoli y la coliflor, mientras que la lechuga pertenece a la familia de las asteráceas. En cuanto al sabor, la primera tiene un gusto más fuerte, que puede ser ligeramente dulce o incluso un poco picante según la variedad. La segunda, en cambio, posee un sabor mucho más suave y fresco.

La textura también cambia entre ambas. El repollo tiene hojas más gruesas, firmes y muy crujientes, mientras que la lechuga suele ser más tierna, ligera y con mayor contenido de agua. Respecto a su forma, la col generalmente crece formando una cabeza compacta y pesada. La lechuga puede formar una cabeza menos densa o presentar hojas más abiertas y sueltas, dependiendo del tipo.

En la cocina la col se usa mucho en:



Sopas

Salteados

Fermentados como el chucrut

Tacos y guarniciones

Rollos de col

La col se utiliza tanto cruda como cocida en sopas, salteados o fermentados, ya que resiste bien el calor.

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La lechuga se usa más en:



Ensaladas

Hamburguesas y sándwiches

Wraps frescos

Tacos ligeros

La lechuga se consume principalmente cruda, especialmente en ensaladas, hamburguesas y sándwiches.|Pexels

Cómo diferenciarlas para no confundirse como Emmanuel en MasterChef México 2026

Un truco rápido para distinguirlas:

