¿Quién gana el reto de los Delantales Negros hoy 28 de mayo 2026 en masterchef 24/7?

Este jueves 28 de mayo 2026 la cocina más famosa de México tendrá una noche llena de emociones pues hoy se determinará quienes son los participantes que están más cerca de enfrentarse en el Domingo de Eliminación.

Hasta el momento cuatro participantes están salvados y no usaran el temino Delantal Negro, mientras que los 17 participantes restantes deberán llegar preparados emocionalmente para enfrentarse, pues durante la transmisión del 24/7 se reveló que hoy habrá una dinamica diferente, por lo que se tuvieron que crear equipos para presentarse esta noche.

¿Cómo quedaron las parejas para librarse del Delantal Negro?

Debido a la victoria que ganó Claudia en la Batalla por Equipos y la cual la llevó directamente al balcón, ella tuvo la oportunidad de subir a dos compañeros más para acompañarla, los afortundados de esta decisión fueron: Arturo y Pablo. Asimismo, Daniela fue la cuarta participante en acompañarlos, debido a que ella se ganó su pase gracias al voto del público.

Ante este resultado, Claudia, Daniela, Arturo y Pablo se liberan de estar en el reto del Delantal Negro de esta noche, por lo que ahora los participantes restantes tendrán que desmotar sus habilidades culinarias para librarse y tener la oportunidad de estar una semana más en MasterChef 24/7.

Durante la clase con el Maestro del Fuego, el Chef Diego Niño, les dió unos minutos a los participantes y crear duetos y un trío para reto de Delantales Negros y los equipos quedaron conformados de estea manera y durante la gala de hoy se determinará cómo es que se llevará a cabo esta dinamica y cómo van a trabajar.



Antrax y Julio

Ixdit y Luis

Emmanuel y Ramahaá

Camila y Jazmín

María, Carmen y Michelle

Flor y Nash

Ricardo y Lula

Diego y Lancer

¿De qué sirve ganar el reto de los Delantales Negros hoy 28 de mayo 2026?

Los participantes que no logren conquistar el paladar de los Chefs: Zahie Telléz, Adrián Herrera y Alfonso Cadena continuarán con los Delantales Negros, mientras quienes se logren llevar una buena critica por la máxima autoridad culinaria regresan los mandiles y suben al balcón con sus demás compañeros que están a salvo, asimismo, con esta ventaja automaticamente se libran de cocinar el Domingo de Eliminación y les evita estar en riesgo de expulsión y así dejar definitivamente la cocina más famosa de México.