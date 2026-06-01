¿Arrepentido? Emmanuel cuenta la verdad detrás de su sanción en MasterChef 24/7 por desobediencia (VIDEO)

El que empezó con el pie izquierdo la semana 3 de MasterChef 24/7 fue Emmanuel, quien no pudo tomar la clase con la Chef Isabel Carvajal por no sujetarse el pelo. Y aunque trató de solucionarlo al momento, no se le permitió la entrada y le pidieron volver al Mundo MasterChef. Así que en este “tiempo libre”, Emmanuel aprovechó para hablarle a las cámaras y contar que todo se trató de un malentendido y aseguró que está tratando de esforzarse al máximo.

