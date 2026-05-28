El tierno detalle de Emmanuel con Ixdit que enciende MasterChef 24/7

Previo a la noche de reto en la que se definirán los delantales negros, Ixdit decidió preparar un postre de manzanas con yogurth, mismo que compartió con su compañero Emmanuel. Aunque parecía un momento común en MasterChef 24/7, el exparticipante de Exatlón México sorprendió a la joven al acercarse a su cuello para oler su perfume y así crearon un tierno momento que encendió a la cocina más famosa.