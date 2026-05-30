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Emmanuel y Ricardo liman asperezas, hablan de sus malentendidos en MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef México 2026 tuvieron una sincera charla acerca de su convivencia.

La tarde de este sábado, Emmanuel y Ricardo decidieron sentarse a platicar acerca de su relación dentro del Mundo de MasterChef 24/7. Los cocineros decidieron limar asperezas y hablar de frente y con sinceridad de los malentendidos y malentendidos que han protagonizado. Finalmente, los participantes pudieron expresar sus sentimientos.

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