Emmanuel y Ricardo liman asperezas, hablan de sus malentendidos en MasterChef 24/7
Los cocineros de MasterChef México 2026 tuvieron una sincera charla acerca de su convivencia.
La tarde de este sábado, Emmanuel y Ricardo decidieron sentarse a platicar acerca de su relación dentro del Mundo de MasterChef 24/7. Los cocineros decidieron limar asperezas y hablar de frente y con sinceridad de los malentendidos y malentendidos que han protagonizado. Finalmente, los participantes pudieron expresar sus sentimientos.