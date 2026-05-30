Cómo votar en MasterChef 24/7 HOY 30 de mayo para salvar a los cocineros con delantal negro

Ninguno de los cocineros que tienen delantal negro en MasterChef 24/7 quieren quedarse fuera y para eso ya están perfeccionando sus habilidades culinarias, empezando por una útil jornada de prácticas sabatinas en la que tuvieron cocina abierta durante poco más de una hora. No obstante, esto no les será del todo suficiente para quedarse y solo uno de los participantes podrá salvarse gracias al apoyo del público.

Para apoyar a tu participante de MasterChef 24/7 preferido, solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO y repartir los 10 puntos GRATIS que están disponibles hoy 30 de mayo y hasta el domingo de eliminación del 31 de mayo. De esta manera, aumentan las posibilidades de que tu favorito suba al balcón y no quede fuera de la cocina más famosa de México.

Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo en la semana 2

Camila

Antrax

Luis

Ricardo

Emmanuel

Nash

Diego

Carmen

María

Jazmín

Lula

Lancer



Lista completa de los cocineros de MasterChef 24/7 que subieron al balcón

Por otra parte, Claudia fue la primera en salvarse porque ganó el reto de capitanes de la semana 2 en MasterChef 2026. Gracias a ella, también subieron al balcón Pablo y Arturo. La elegida por el público fue Daniela y Michelle lo logró con su platillo del reto del jueves, en donde participó como tercia junto a Carmen y María, siendo las únicas en trabajar de esta forma.

Los últimos en asegurar una semana más con las pruebas del viernes de salvación, fueron Ixdit, Flor, Ramahá y Julio, quienes estuvieron entre los mejores platillos para los jueces de MasterChef 24/7 por sus recetas de aguachile, chilaquiles tacos y crepas hechas en tiempo récord.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 2026?

A pesar de que tuvo varias victoria gracias a su sazón y conocimiento en la cocina, Javier Lara "La Chuleta Metalera" se convirtió en el primer eliminado de MasterChef 24/7. Esto luego de que sus preparaciones no convencieran a los jueces, especialmente en la última ronda, cuando sus propios compañeros aseguraron que "saturó" la parrilla y su receta no tuvo congruencia ni en ingredientes ni en sabores.