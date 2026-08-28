“Es tu fan número uno": Claudia asegura que Emmanuel está esperando a Ixdit con ansias en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche Ixdit volvió a ver a Emmanuel luego de llevar un par de meses separados tras la eliminación del excocinero de MasterChef 24/7. Al respecto, Flor y Claudia aseguraron que el atleta es sin duda, el fan número uno de Ixdit, pues, incluso ante las cámaras, aseguró que la está esperando y confía en que ella será la ganadora.