“Ese delantal negro no te define": El emotivo mensaje que recibió Arturo por parte de sus hijos en MasterChef 24/7

La noche de eliminación en MasterChef 24/7 estuvo llena de tensión, nervios y emociones intensas para los participantes con delantal negro. Sin embargo, en medio de la presión por permanecer dentro de la competencia, uno de los momentos más conmovedores de la gala lo protagonizó Arturo, quien recibió una inesperada sorpresa por parte de sus hijos.

El participante se encontraba atravesando uno de los días más complicados dentro del reality, ya que portar el delantal negro significa estar en riesgo directo de abandonar la cocina más famosa de México. Mientras esperaba enfrentar el reto de eliminación, la producción sorprendió a Arturo con un mensaje enviado desde casa por sus hijos.

Arturo de MasterChef 24/7 recibe conmovedor mensaje de sus hijos

En el video, los jóvenes le expresaron cuánto lo aman y lo orgullosos que se sienten de verlo luchando por sus sueños dentro del programa. Las palabras rápidamente tocaron el corazón del participante, quien no pudo evitar emocionarse frente a las cámaras.

“Estamos muy orgullosos de verte en la televisión, pero también de verte cumplir un sueño”, le dijeron sus hijos, provocando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El mensaje continuó con palabras que hicieron todavía más especial el instante. Sus hijos le recordaron que, más allá de la competencia, lo importante es la alegría con la que ha vivido esta experiencia y la manera auténtica en que se ha mostrado ante el público.

“Es bonito verte en la televisión con esa alegría que te caracteriza en la casa y en la calle”, expresaron. Además, buscaron darle ánimo en medio de la presión que implica portar el mandil negro. “Ese delantal negro no significa nada, queremos que le eches muchas ganas”, añadieron.