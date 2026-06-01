¡ÚLTIMA HORA! Influencer Esen Alva acepta en vivo casarse con Camila, cocinera de MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México fue escenario de uno de los momentos más inesperados, divertidos y emotivos que se han vivido en MasterChef 24/7. Durante una dinámica llena de emociones, la participante Camila abrió su corazón y compartió con sus compañeros la historia de amor que vive fuera de la competencia.

Conmovida por los recuerdos y por la importancia que tiene el amor en su vida, la cocinera relató cómo conoció a su novio y cómo su relación se ha convertido en una de las motivaciones más importantes para seguir adelante en cada reto culinario.

Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. Entre risas, aplausos y el buen ambiente que caracteriza a los habitantes de la universidad culinaria, Camila realizó una propuesta simbólica de matrimonio dirigida al influencer Esen Alva, quien se encontraba presente durante el momento.

La respuesta no tardó en llegar. Siguiendo el juego y generando uno de los instantes más comentados de la jornada, Esen respondió con un contundente "¡acepto!", provocando las reacciones de todos los presentes y desatando una ola de comentarios entre los seguidores del reality.

¿Quién es Esen Alva?

Esen Alva es un influencer y creador de contenido que se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma, sentido del humor y constante interacción con sus seguidores en redes sociales.