¿Quién es Esen Alva el novio de Camila Zousa, participante de MasterChef 24/7?

La cocina más famosa de México acaba de vivir uno de los momentos más intensos e inesperados de la temporada, pues a pocos días de darse por comenzada la contienda, Camila Zousa sorprendió a todos al pedirle matrimonio a su novio Esen Alva, pero la pregunta que se hacen todos es: ¿quién es el influencer y creador de contenido Esen Alva?

Información en proceso...