¡Los chefs están aburridos! Estos son los ingredientes que quedan PROHIBIDOS para los cocineros de MasterChef 24/7

Conforme avanzan los días en el Mundo MasterChef 24/7, la exigencia va subiendo de nivel y las recetas deben ser cada vez mejores. Esto significa que las combinaciones aburridas ya no van más y los cocineros tienen que empezar a probar con nuevos platillos e ingredientes, dejando de lado las cosas simples y predecibles.

Así se los informó la Chef Isabel Carvajal, quien forma parte del equipo de "Maestros del fuego" y está encargada de guiarlos en su preparación dentro de la cocina más famosa de México. De modo que les advirtió que si quieren destacar en los retos, lo mejor es que se olviden por completo del arroz y de los espárragos, pues los han estado repitiendo mucho y ya saturaron a los jueces con preparaciones muy similares.

"El otro día estaba platicando con Adrián Herrera y me dijo que él ya estaba aburrido de que siempre le sirvan arroz y espárragos. Ya chavos, ya dejen eso, prueben otras cosas, eso ya no lo pueden usar", dijo la chef y empresaria mexicana, quien tuvo dos fuertes desencuentros con Lancer y Emmanuel, por lo que hasta los sacó de su lección.

La Chef Isabel Carvajal advirtió a los cocineros de MasterChef 24/7 que ya no pueden seguir usando solo arroz y espárragos|ESPECIAL

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef 24/7?

Luego de una noche llena de emociones fuertes y varios regaños para todos los participantes, Nash se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef 24/7. Esto como consecuencia de que ninguno de los platillos que preparó convencieron a los chefs de que merecía seguir avanzando en la cocina más famosa de México. De modo que la empresaria quedó fuera del proyecto, uninéndose a Javier Lara "La Chuleta Metalera", el primer participante de MasterChef 2026 que fue expulsado.

@masterchefmx ¡Qué triste! Nash se convierte en la segunda eliminada de MasterChef 24/7. 😭👋 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

En contraste, los delantales negros les dejaron grandes satisfacciones a los que pudieron salvarse con su sazón. Los afortunados fueron Luis, Carmen, Jazmín, Lancer, Ricardo y Lula, que subieron al balcón por decisión de los jueces. Camila también ganó con un reto exprés de salsas de molcajete y Antrax la libró porque sus fanáticos lo hicieron el participante más votado del segundo domingo de eliminación en MasterChef 2026.