Camila gana una VENTAJA en MasterChef 24/7: así quedaron los equipos para la prueba del Pin del chef del 1 de junio

Para estar en MasterChef 24/7 todo cuenta y por eso es que los cocineros tienen que esforzarse por dar lo mejor a diario, no solo en la cocina, sino también en la convivencia con sus compañeros. Y alguien que está cumpliendo esta misión con éxito es Camila, quien se ganó un premio con la Chef Isabel Carvajal gracias a su desempeño y tuvo la VENTAJA de poder elegir a las parejas para la prueba por el Pin del Chef de este 1ero de junio.

Camila sigue acumulando victorias en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Prueba para el Pin del Chef HOY 1ero de junio en MasterChef 24/7: las parejas que buscarán la victoria

Ixdit y Arturo

Luis y Michelle

Daniela y Ramahá

Camila y Flor

Claudia y Antrax

Ricardo y Emmanuel

Lancer y Diego

Lula y Carmen

Pablo y Jazmín

Julio y María

La emotiva felicitación de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

Antes de que empezaran a armar los equipos para la prueba por el Pin del chef, la Chef Isabel Carvajal felicitó a Camila por ponerle tanta dedicación a sus clases y estar en búsqueda de mejorar. Además, resaltó la importancia de que se mantenga alejada de los conflictos y no busque perjudicar a sus compañeros.

"Yo he visto a Cami muy enfocada. La verdad es que me gusta mucho lo que haces, lo que transmites, porque los mensajes que das siempre son de amor. Nunca te he visto hablar mal de nadie, ni tirarle "hate" a nadie y eso a mí me encanta, porque lo que todos quieren ver es a buena gente. Además, tu puntualidad, vienes peinadita, pones atención, tomas nota y yo creo que todos los maestros notamos eso.

En este emocionante momento, también Antrax se llevó un reconocimiento por la forma en que ha tratado de innovar sus preparaciones para subir de nivel. Y otra cosa que la "Maestra del fuego" le aplaudió, fue el hecho de que no quiera confiarse por su popularidad en redes y quiera ganarse las cosas con su desempeño, tal como dijo cuando lo anunciaron como ganador de la salvación por los votos del público.