¿Estrategia contra Antrax? Aseguran que hay un participante que quiere enemistarlo con Lancer en MasterChef 24/7

El fuerte pleito entre Lancer y Antrax inundó de tensión el ambiente en MasterChef 24/7 desde la semana 1. Y si bien todavía no hay una reconciliación, Emmanuel considera que todo podría empeorar si Ricardo sigue metiendo cizaña para que discutan y él mismo se dio cuenta de que los está “echando a pelear” para que la rivalidad siga y así terminar afectándolos en las competencias.

