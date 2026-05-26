¿Estrategia contra Antrax? Aseguran que hay un participante que quiere enemistarlo con Lancer en MasterChef 24/7
Luego del reto de las mermeladas con la chef Lili Cuéllar, quedó en evidencia el supuesto plan de uno de los cocineros para que Lancer y Antrax sigan peleando.
El fuerte pleito entre Lancer y Antrax inundó de tensión el ambiente en MasterChef 24/7 desde la semana 1. Y si bien todavía no hay una reconciliación, Emmanuel considera que todo podría empeorar si Ricardo sigue metiendo cizaña para que discutan y él mismo se dio cuenta de que los está “echando a pelear” para que la rivalidad siga y así terminar afectándolos en las competencias.