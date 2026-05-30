Flor consiente a Lancer con un masaje relajante antes del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este domingo 31 de mayo, se vivirá el segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y los cocineros ya están alistándose para tratar de salvarse. Uno de ellos es Lancer, quien a pesar de que tiene delantal negro y está en riesgo de salir, no quiere presionarse de más, por lo que se acercó a Flor para que le diera un merecido mansaje que hasta lo hizo dormir.