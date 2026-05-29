Lista completa de participantes con Delantal Negro que TÚ puedes salvar del Reto de Eliminación de MasterChef 24/7 este domingo 31 de mayo

Esta segunda semana de MasterChef 24/7 está poniendo las cosas muy picantes, pues con ya varios días de convivencia, nuestros Cocineros han ido estableciendo vínculos entre ellos, por lo que poco a poco hemos visto tanto alianza como tensiones que se trasladan a la cocina.

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Los primeros participantes que subieron al Balcón durante la semana fueron Claudia, Pablo, Arturo y Arturo cuando su Equipo ganó el reto pero finalmente la gente votó para que Daniela también se salvara de la eliminación.

¿Quiénes son los participantes con delantal negro en riesgo de eliminación?

Finalmente, el jueves de Delantales Negros vimos a una gran cantidad de participantes entrar en la zona de riesgo, pues uno de ellos abandonará el reality show, pues se trata de:



Camila

Antrax

Luis

Ricardo

Emmanuel

Nash

Diego

Carmen

María

¿Dónde votar para salvarlos?

A expensas de lo que pase este viernes de salvación en MasterChef 24/7, tristemente alguno de los participantes con Delantal Negro tendrá que abandonar el programa, por lo que tú tienes la posibilidad de decidir quién permanecerá una semana más.

Votar en MasterChef 24/7 es muy sencillo y te explicaremos paso a paso cómo hacerlo pues hay varias maneras de hacerlo:



Debes de entrar en nuestra sección del sitio oficial de los votos y elegir a tu participante favorita o favorito.

También puedes hacerlo desde la app oficial de TV Azteca En Vivo y lo mejor es que en ambos modos puedes tener votos EXTRAS.

No te pierdas la Gala de Eliminación de este domingo, donde todo podría pasar. No olvides que puedes seguir el programa en vivo en punto de las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO, nuestro sitio oficial y la app en vivo, donde llegarán a ti todos los detalles de este formato que está cambiando con todo.