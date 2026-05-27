ÚLTIMA HORA: Flor se convierte en la tercer Capitana de HOY 26 de mayo del 2026 en MasterChef tras las votaciones del público

Este martes conocimos no solo a uno sino tres Capitanes de la segunda semana MasterChef 24/7, donde la primera capitanía fue ganada por Claudia del Equipo Rojo, la segunda por Luis del Equipo Azul y finalmente, la tercera Capitana fue elegido por el miembro más importante del programa: el público.

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Fue a través de las votaciones que Flor fue elegida como el tercera Capitana de esta segunda semana, donde podremos verle tomando decisiones que probablemente influirá en el destino de los demás cocineros, de cara a una nueva jornada de Eliminación.

La importancia de las votaciones en MasterChef 24/7

Con las votaciones de este martes 26 de mayo fuimos testigos de la importancia de la participación del público, siendo que ustedes mismos tienen un gran rol dentro de este reality show y que definen el presente y futuro de tu Cocinera o Cocinero favorita pues recuerda que siendo Capitanes, estos podrían conseguir la Salvación y así permanecer una semana más dentro del reality.

Por otro lado, puede ser un gran golpe anímico, pues así los participantes se hacen querer por sus seguidores, cobijando poco a poco a los Cocineros que día con día lo dan todo en cada dinámica.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que las votaciones para las diferentes dinámicas de MasterChef 24/7 son únicamente a través de nuestro sitio web oficial cuando estas abran tras la indicación de nuestra querida conductora Claudia Lizaldi.

Por otro lado, también puedes votar a través de la app de TV Azteca En Vivo, misma que está disponible en la Play Store de Android y en la App Store para sistemas iOS, por lo que todos podemos formar parte del reality show de cocina más picante de la televisión mexicana y que cada día llega hacia ti con grandes momentos.

