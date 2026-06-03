“Fue estrategia": Ramahá explica a sus compañeros de MasterChef 24/7 por qué salvó a Michelle (VIDEO)
Para sorpresa de todos, Ramahá eligió a Michelle para que subiera al balcón esta noche con él en MasterChef 24/7.
Esta noche de miércoles de batalla de equipos estuvo llena de emociones fuertes y sorpresas. Una de ellas fue cuando Ramahá ganó el derecho de subir al balcón de MasterChef 24/7 y además, la posibilidad de elegir a dos cocineros más para ser salvados. Ante todo pronóstico, el participante eligió en primer lugar a Michelle, por lo que su decisión no pasó desapercibida y explicó sus motivos para hacerlo.