“Fue estrategia": Ramahá explica a sus compañeros de MasterChef 24/7 por qué salvó a Michelle (VIDEO)

Esta noche de miércoles de batalla de equipos estuvo llena de emociones fuertes y sorpresas. Una de ellas fue cuando Ramahá ganó el derecho de subir al balcón de MasterChef 24/7 y además, la posibilidad de elegir a dos cocineros más para ser salvados. Ante todo pronóstico, el participante eligió en primer lugar a Michelle, por lo que su decisión no pasó desapercibida y explicó sus motivos para hacerlo.