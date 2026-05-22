¡Habrá beso en MasterChef 24/7! Antrax le hace inesperada propuesta a Luis por su delantal negro
Ahora que Luis está en “la cuerda floja”, se atrevió a hacer una apuesta con Antrax y tendrán un momento muy especial si no queda eliminado de MasterChef 24/7.
Aunque hay momentos de la competencia que los enfrentan, Luis y Antrax han creado una gran amistad dentro de MasterChef 24/7 y quieren seguir avanzando juntos en la competencia. Por esto es que se atrevieron a prometer que si el creador de “Notibola” se salva de los “delantales negros”, se dará un beso “de piquito” para festejar y usaron las cámaras para cerrar el trato.