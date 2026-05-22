Una olla express causa discordia entre Luis y Antrax: "¡Tú no tienes palabra!”

Apenas van unos días del inicio de Masterchef 24/7, pero las emociones han estado al límite todo el tiempo y para muestra está la reciente entrega de cuatro mandiles negros; sin embargo, la tensión continuó una vez terminada la gala del miércoles, pues no solamente Michelle sufrió una crisis nerviosa, sino que lo ocurrido en el programa tuvo repercusiones en la dinámica entre Luis y Antrax.

Luis considera que Antrax rompió el trato

Debido a que Antrax triunfó en el reto express de la mañana del miércoles, tuvo la encomienda de asignar ocho ollas express al mismo de número de compañeros para que prepararan sus propuestas de risotto, y uno de los que recibió el artículo fue Luis.

Luego de recibir un delantal negro, el conductor de "Notibola" calificó a su compañero como una persona "falsa", pues más tarde confirmó durante una intervención de Carmen que se molestó por haber recibido la olla y es que, en palabras de Luis, habían hecho un acuerdo previamente para ayudarse mutuamente.

Ante el señalamiento, Antrax aseguró que la decisión estuvo basada en la percepción de que el artículo de cocina le ayudaría a cumplir el reto con honores. Cabe señalar que después los chefs le hicieron saber al cocinero que el desafío hubiera más sencillo al usar una olla.

Finalmente, tras el intercambio de tensas declaraciones, Luis afirmó que todo se trataba de una broma, por lo que ambos hicieron las paces enfrente de la mayoría de sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Julio, Lula, Ricardo, Diego e Ixdit como los participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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