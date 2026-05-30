Fecha y hora límite para votar por tu participante favorito de MasterChef 24/7 y salvarlo, HOY 29 de mayo

Estamos en la segunda semana de MasterChef 24/7 y todas las emociones se encuentran al máximo nivel ya que cada uno de los participantes está dando su máximo esfuerzo en la cocina para salvarse y conquistar con sus platillos a los chefs y también al público, mismo que juega un papel fundamental para salvar a los cocineros, es por eso que en esta ocasión te damos toda la información para que puedas emitir tu voto.

Hora y fecha límite para votar y salvar a tu participante favorito de MasterChef 24/7

Las votaciones están libres a partir de este momento y se cerrarán el próximo domingo 31 de mayo durante el programa cuando Claudia Lizaldi, conductora del reality, informe que ya no se puede otorgar ni un solo voto más. Es importante que sepas que tienes 10 votos para repartir entre los cocineros que poseen el delantal negro, es decir, los participantes que corren el riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.

¿Dónde puedes votar para salvar a tu participante favorito?

Para votar por tu cocinero favorito deberás seguir un proceso muy sencillo, el cual es completamente gratis y además lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que lo desees, solo deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de Azteca UNO



Una vez dentro darás click en “MasterChef” , sección que se encuentra en la parte superior derecha



, sección que se encuentra en la parte superior derecha Dentro de la página, en la parte superior derecha, tendrás que dar click en la sección “VOTA” y automáticamente estarás dentro de la sección de votaciones



y automáticamente estarás dentro de la sección de votaciones Por otro lado, también puedes hacerlo de manera más directa dando click AQUÍ

Es importante que sepas que solo tienes 10 votos para repartir entre los participantes a los que deseas apoyar.

¿Dónde y a qué hora ver MasterChef 24/7?

El reality de cocina más importante y famoso de todo México lo podrás ver a través de la señal abierta de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm mientras que el domingo podrás disfrutar el programa en punto de las 8:00 pm. Por otro lado, es importante que sepas que a través de Disney Plus podrás disfrutar de la transmisión 24/7 en la cuál conocerás todas las polémicas, momentos divertidos y vulnerables que viven los cocineros, quienes se encuentran viviendo en la misma casa.