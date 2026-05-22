Michelle sufre crisis nerviosa tras recibir un delantal negro en MasterChef 24/7

Las emociones fuertes se mantuvieron en la gala de esta noche hasta el último minuto, pues la asignación de mandiles negros generó muchas reacciones en la transmisión 24/7 del reality show y posiblemente, la más destacada fue la protagonizada por Michelle, quien sufrió una severa crisis nerviosa.

Michelle despotrica contra Zahie Téllez

A su regreso al Mundo MasterChef 24/7, María buscó calmar a Michelle, quien estaba pasado por una crisis nerviosa tras los comentarios de la Chef Zahie Téllez sobre su propuesta de risotto. Luego de la intervención de Carmen, Daniela y Flor, la concursante afectada se retiró por un momento para calmarse.

Michelle acusó que los comentarios de la experimentada chef estaban equivocados y que Téllez tuvo la culpa por no señalar de antemano que no consumía picante. Además, criticó que se enfocó en otros aspectos gastronómicos del platillo más allá del propio risotto.

Cabe señalar que muchos de sus compañeros se solidarizaron con Michelle y le compartieron palabras de apoyo.

La concursante, al igual que Carmen, Javier y Luis recibieron los mandiles negros del reto de esta noche; sin embargo, Claudia Lizaldi señaló al final del programa que se abrieron las votaciones para apoyar a uno de ellos, el cual recibirá una importante ventaja a implementar el día de mañana en el desafío de salvación.

Puedes votar por tu cocinero favorito desde este momento en masterchefmx.tv/vota.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Julio, Lula, Ricardo, Diego e Ixdit como los participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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